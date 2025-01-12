2025年上半年征兵宣傳工作有序展開

2025年上半年征兵報名工作有序進行（圖源：央視新聞） 中評社北京1月12日電／據央視新聞報導，2025年上半年征兵報名工作已於2024年12月1日啟動，征集對象以大學生為重點。



連日來，全國各地兵役機關走進高校，鼓勵動員優秀適齡青年參軍入伍。



在吉林、湖南等地，工作人員通過走進高校建立移動式征兵宣傳點，發放征兵宣傳手册，現場設置宣傳展板和征兵宣傳資料發放點，通過圖文並茂的形式向青年學子普及征兵政策。



在江西鷹潭、贛州、南豐等地兵役機關組織征兵宣傳小分隊把電子模擬射擊裝備搬到校園，組織應征青年開展沉浸式、體驗式模擬射擊，激發他們參軍入伍、報效祖國的熱情。隨著春節的日益臨近，他們抓住適齡青年返鄉的契機，在人流密集的商圈街道進行宣傳。



在山東、重慶、江蘇等地高校，針對寒假前工作窗口期，通過邀請現役軍人、退役復學大學生等，向學校師生講述戍邊故事，分享參軍報國的初心和使命。他們還利用學校宣傳欄、校園廣播等方式及時推送征兵政策、活動動態以及報名指南等內容。



濟寧職業技術學院於凌表示，學校通過開展國防教育、征兵宣傳等一系列活動，進一步強化了全校師生的國防觀念，也激發了廣大學子的參軍熱情，我們將號召更多優秀大學生攜筆從戎、建功軍營。