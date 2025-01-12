中評社北京1月12日電／網評：高水平開放為經濟高質量發展賦能

來源：光明日報 作者：陸影



近日發布的《高質量發展藍皮書：中國經濟高質量發展報告（2024）——踐行開放發展理念》顯示，2013年至2023年，中國經濟開放發展總指數增長了13.4%。這一數值的顯著提升表明，中國經濟正以高水平開放為動力，全面邁向高質量發展的新階段。以開放促改革、以改革促創新的良性循環正逐步形成，中國經濟的活力和韌性越發凸顯。



開放是國家繁榮發展的必由之路，中國開放的大門只會越開越大。從黨的二十大報告將“推進高水平對外開放”作為加快構建新發展格局、著力推動高質量發展的重要內容，到黨的二十屆三中全會提出“開放是中國式現代化的鮮明標識”，再到2024年中央經濟工作會議把“擴大高水平對外開放”列為今年經濟工作的重點任務，無不彰顯著我國以開放促發展、以開放應變局的堅定決心與戰略智慧。



報告顯示，我國制度開放指數增長了72.8%，這一數據背後是經濟體制、法律法規、政策制度等全方位的改革與創新。制度型開放既是國內經濟轉型升級的內在要求，也是中國深度融入全球經濟、提升國際競爭力的戰略選擇。穩步推進規則、規制、管理、標準等制度型開放，提升貿易投資合作質量和水平，方能不斷拓展中國式現代化的發展空間。



簡政放權、放管結合、優化服務等改革舉措持續深化，行政審批事項大幅減少，市場准入門檻不斷降低，為國內外投資者營造了公平、透明、可預期的市場環境。同時，我國積極參與國際規則的制定和對接，推動國內制度與國際通行規則接軌，增強了國內外投資者的信心，促進了資本、技術、人才等要素的自由流動和高效配置，為經濟開放發展提供了堅實的制度保障。

