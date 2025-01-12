中評社北京1月12日電／網評：跑出體育強國建設“加速度”

來源：光明日報 作者：何翌



近日，國家統計局、國家體育總局發布數據顯示，2023年全國體育產業總規模（總產出）達36741億元，增加值為14915億元，占國內生產總值（GDP）的比重為1.15%，比上年提高0.07個百分點。數字背後，是體育產業加速奔跑的強勁脈搏，展現出其在國民經濟中日益提升的地位。



事實上，這一躍升態勢已持續多年。2012年至2022年，我國體育產業增加值年均增速達15.4%，占當年國內生產總值比重從0.6%提升至1.08%。剛剛落幕的2024賽季中國乒乓球俱樂部超級聯賽總決賽，就為2025年的上海體育消費開了好頭：三天的賽程，共約55000名觀眾到場觀看，其中80%來自外地，有人直接拖著行李箱奔赴賽場，票房收入破3000萬元。



不少球迷看完比賽後打卡文旅地標，賽事、商圈、假日經濟成就三方共贏。有人盤點，繼2024年全年舉辦178項國際國內重大賽事後，2025年的上海“賽事日曆”依然亮眼，幾乎全年有賽：F1中國大獎賽、上海帆船公開賽、上海環球馬術冠軍賽、上海賽艇公開賽等國際大賽都將如約而至。其中，2025世界賽艇錦標賽將於9月在上海舉行，這是世界賽艇頂級賽事首次落戶中國。不只是上海，貴州“村超”、環青海湖國際公路自行車賽等賽事都是商文體旅融合的成功典範，城市與賽事、文體與消費的“雙向奔赴”顯示出巨大的市場潛力。

