工業經濟長期向好趨勢不變

中評社北京1月12日電／據經濟日報報導，前不久召開的全國工業和信息化工作會議提出，2024年工業經濟運行總體平穩、穩中有進，預計全年規模以上工業增加值同比增長5.7%左右，製造業增加值占GDP比重保持基本穩定。總體來看，2024年我國工業經濟發展韌性進一步增強，經濟運行亮點紛呈。



製造業高質量發展扎實推進。2024年以來，我國規模以上工業增加值呈現穩中有升的態勢，特別是製造業發展水平的提升，對經濟平穩運行發揮著重要作用。全國累計培育421家國家級智能製造示範工廠、700家高水平5G工廠，新培育國家級綠色工廠1383家。大數據、雲計算、人工智能等新技術加速創新，低空經濟、商業航天、生物製造等新產業快速發展，未來製造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康六大未來產業的技術創新、商業模式創新快速湧現，經濟增長新動能不斷集聚。



製造業投資支撐作用加強。2024年以來，我國工業投資保持較快增速，製造業投資對全部投資增長的貢獻率較高，為穩投資穩增長提供有力支撐。其中，消費品製造業、裝備製造業和原材料製造業投資快速增長。2024年1月份至11月份，高技術製造業投資同比增長8.2%。得益於《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》等政策支持，設備購置投資帶動作用明顯。



產業創新能力整體增強。2024年，我國堅持以科技創新引領現代化產業體系建設，“新”的動能進一步增強。一方面，企業科技創新主體地位進一步增強，企業主導的產學研深度融合加強。越來越多企業與高校、科研機構共建實驗室等研發平台，推動科技創新賦能新質生產力發展。另一方面，產業科技創新取得新突破，重大創新成果持續湧現：首艘自主設計建造的大洋鑽探船“夢想”號具備11000米的鑽探能力、第三代自主超導量子計算機“本源悟空”上線運行、“嫦娥六號”實現人類首次月球背面采樣返回等。



產業轉型升級成效明顯。2024年，傳統增長動能和新興增長動能接續轉換加速演進，製造業“智改數轉”加快發展。鋼鐵、煤炭等傳統產業通過技術改造和兼並重組，實現產能優化和轉型升級，提高了產業集中度和競爭力。新興產業也快速發展、未來產業加快布局。我國高技術製造業保持較快增長，高技術製造業增加值的增速持續高於製造業總體增速，產業向“新”態勢更加明顯。