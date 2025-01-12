中評社北京1月12日電／網評：關乎公共安全的健康證，豈能給錢就辦

來源：光明網 作者：龍之朱



對於一些特定崗位的從業人員，法規要求必須持健康證上崗。然而，在一些地方，辦理健康證卻成了一門只賺不賠的生意。據央視新聞記者近日暗訪調查，河北石家莊的一些醫療機構，違規辦理健康證，有的機構甚至不需要體檢，只要交納90元體檢費就可以辦下證來。



健康證全稱“預防性健康檢查證明”。按照國家相關法規，從事食品藥品化妝品生產經營、餐飲行業、飲用水行業、公共場所服務行業等，需要100%保證從業人員的健康狀況，這也是關乎公眾健康的一道門檻。一旦這道門檻失守，成為某些醫療機構、代辦人員的斂財工具，無疑會給公共衛生安全埋下隱患。



而從央視記者的報導看，這些醫療體檢機構完全無視國家法律法規，不核對體檢者身份，換人替檢輕而易舉；不詢問既往史，體檢項目也缺斤少兩；大豆醬替代糞便樣本一樣能蒙混過關……本該嚴肅認真的體檢，基本上等同於“走過場”，相關醫務人員心照不宣地糊弄人，如此敷衍、漫不經心，令人震驚。



為什麼會出現這樣的咄咄怪事？一者，與當下一些醫療機構缺乏職業道德、無視法律法規有很大關係。像記者暗訪的社區衛生服務中心，本身就是最基層的醫療服務機構，理應恪守醫者的操守，依法依規做健康檢查。遺憾的是，這些機構明知有人替檢，卻為了賺錢而機械行事，對種種造假作弊行為視若無睹。儘管這中間不乏非法中介上躥下跳、來回游走，但醫療機構的責任不可缺位。

