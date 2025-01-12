A股公司密集披露中標公告

中評社北京1月12日電／據中國證券報報導，1月10日晚，中油工程、陝建股份、金智科技3家A股公司披露項目中標的相關公告。據中國證券報記者不完全統計，2025年以來，30家A股公司披露了項目中標相關公告，中標金額不等，為2025年經營業績打下了良好基礎。



科方得智庫研究負責人張新原表示：“項目中標通常會對公司未來的經營業績產生重要作用和積極影響。因為項目中標通常意味著公司獲得了新的業務機會，這將為公司帶來更多的營收和利潤。如果公司在中標的項目中表現良好，並且能夠順利完成項目，公司的聲譽和品牌價值也會得到提升，從而進一步增強公司市場競爭力。”



在上述A股公司披露的項目中標相關公告中，不乏中標金額在10億元以上的重大項目。



近日，中油工程全資子公司中國石油管道局工程有限公司收到業主ADNOC Gas發來的LNG輸送管線EPC工程授標函，建設起始於HABSHAN油田至RUWAIS工業區的管道，預計合同額（不含增值稅）5.13億美元（37.61億元人民幣）。公司稱，若項目正式簽約並順利實施，有利於公司在阿聯酋油氣儲運工程業務市場的進一步鞏固和拓展，並將對未來4年的營業收入和利潤總額產生一定的積極影響。



浙江交科1月9日午間一連披露了3個中標公告，公司近日收到下屬公司發來的項目中標通知書，公司下屬公司浙江交工宏途交通建設有限公司為甬金高速公路改擴建工程雙江湖路段土建工程第SJHTJ標段第一中標候選人，中標價為16.38億元；下屬公司浙江交工金築交通建設有限公司為104國道杭州河莊至衙前段工程土建施工第TJ02標段第一中標候選人，中標價為15.43億元；下屬公司浙江交工金築交通建設有限公司、浙江交工地下工程有限公司聯合體中標乍嘉蘇高速公路改擴建工程南湖互通至浙蘇界第SG01標段，並與發包方嘉興市乍嘉蘇高速公路有限責任公司簽署相關合同協議書，簽約合同價為19.73億元。



城地香江1月6日公告稱，公司收到子公司香江系統、上海啟斯關於中標“中國移動呼和浩特數據中心算力基礎設施建維服務採購項目”的通知。香江系統、上海啟斯與中電四公司自願組成的聯合體中標了中國移動呼和浩特數據中心算力基礎設施建維服務採購項目，聯合體整體中標金額為44.52億元（含稅）。