中評社北京1月12日電／網評：試卷難度爆棚？教育改革莫偏學生實際

來源：光明網 作者：孔德淇



1月9日，廣東深圳“南山因為期末試卷太難延時20分鐘”衝上熱搜。原因是題目過難，四年級數學考試延長20分鐘。



原計劃90分鐘的考試，試卷卻包含36道題，滿滿6頁A4紙，平均下來每道題僅留給學生150秒。在如此短暫的時間內，學生需要完成讀題、理解題意、思考解題思路、進行計算，最後還要工整書寫答案，難度可想而知。即便是不少中學數學老師，也感慨難以在規定時間內完成，更遑論小學四年級的學生。這樣的試卷難度，無疑給學生帶來了巨大的壓力，也讓家長焦慮。



從各方反饋來看，這份試卷過度追求情境化、跨學科和閱讀量，嚴重脫離了學生的實際能力水平。數學學科的本質，在於通過簡潔的符號和嚴密的邏輯揭示客觀世界的規律。然而，這份試卷卻充斥著大量繁雜的文字信息，使得學生在解題過程中難以迅速抓住要點，干擾了他們對數學核心知識與邏輯的理解。



不可否認，情境化、跨學科也是當下教育改革的重要方向，這對培養學生的閱讀理解、信息整合、批判性思維和語言表達能力十分關鍵。適度將數學題目與生活實際結合，有助於學生理解數學的應用價值，提升思維能力。比如通過購物打折、行程問題等生活場景設置題目，能讓學生切實感受到數學的實用性，領略其內在的邏輯之美和思維樂趣。

