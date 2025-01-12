網絡主播要拼價值含金量

中評社北京1月12日電／據中國經濟網報導，我國職業網絡主播數量已達1508萬人；“80後”“90後”占比超過一半；近五成職業網絡主播每天開播……中國演出行業協會網絡表演（直播）分會日前聯合短視頻平台發布《網絡主播新職業發展報告》，多角度呈現網絡主播的畫像，為公眾認知網絡主播提供參考。



近年來，電商直播的快速發展不僅帶動了消費，也吸引了越來越多的人投身其中。網絡主播呈現出職業化、專業化、多元化的發展趨勢，但隨著網絡主播的增多，其發布內容品質良莠不齊、誤導消費者等問題，成為行業發展之困。網絡主播這個職業如何健康發展？



與時俱進，網絡主播要提升能力，滿足大眾需求。對網絡主播而言，只需一部手機便可以輕鬆打開直播入口，但要在這條路上走穩行遠並不容易。面對鏡頭侃侃而談或許不難，但要聊得既有意思又有意義並不簡單，這對網絡主播的職業素養和綜合素質提出了更高要求。比如，當下廣受好評的旅遊主播，往往會在展示各地風光的同時，動情講述當地人文故事，讓觀眾既賞心悅目又增長見識。為此，在積極引導和扶持網絡主播個性化發展的同時，他們也需要深耕專業賽道，積累經驗，以增強競爭力。



制定標準，相關機構要完善職業培養體系。目前各類院校中與網絡主播需求相匹配的培養模式尚未形成。比如，一些相關專業在校生雖然走入了直播基地進行實訓，完成考核要求，但在職業道德、操作規範等方面欠缺指導。相關院校應兼顧專業課程、職業素養等方面的培養。同時，有關企業和機構也應積極承擔起培養責任，為網絡主播職業化發展打下穩固基礎。比如，人民文學出版社在聘用專職主播的同時，鼓勵青年編輯走進直播間，以專業的文學知識分享帶動圖書銷售。



向上向善，直播內容要傳遞正能量。縱觀那些高質量直播，其不單單追求傳播量、曝光量，還在於信息的承載量、價值的含金量。在直播行業內部，要建立並不斷完善更加科學合理的評價體系，讓處於發展期的新主播能夠通過正向內容獲得正面反饋。同時，平台方應當積極發揮引導作用，對主動擔當社會責任的主播加以獎勵，合理引導和維護充滿正能量的行業環境。



如今，網絡主播已成為新職業，有明確的職業標準和准入門檻，網絡主播職業化的路徑愈加清晰。相信隨著主播隊伍日漸專業、從業者能力全面提升，越來越多人能在直播中發揮所長，為受眾創作優質內容，為行業打開廣闊空間。