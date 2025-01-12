支持慈善跑！江旻憓任聯合國兒童基金會大使

中評社北京1月12日電／據文匯網報導，聯合國兒童基金香港委員會主辦的UNICEF慈善跑2024／25“HERO RUN — 超能跑”於今日（12日）完滿舉辦。承接上個月充滿樂趣的“HERO RUN─ 童您跑”，活動聚焦兒童福祉，吸引一眾運動好手、城中名人及市民，包括巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓、殘奧兩面金牌得主何宛淇等，齊聚在風景優美的迪士尼度假區和迪欣湖，邁出慈善的步伐，攜手為全球弱勢兒童創造更美好的未來。



政務司副司長卓永興、香港大公文匯傳媒集團副董事長、總編輯張國義等出席頒獎禮。卓永興致辭時指，感謝 UNICEF 香港委員會一直以來在維護兒童權益方面所作出的貢獻，並舉辦這個慈善跑活動，喚起不同年齡層參加者以至社會大眾對保持健康生活、促進身心發展的關注。政府會繼續與不同界別合作，不斷提升兒童的健康與福祉，構建更美好香港。



委員會主席陳晴指，各項賽事共有數千名跑手參加，合共完成53，000多公里路程，足以圍繞香港島800多圈，寓意各位的善心延綿不斷。



江旻憓指，很高興能夠成為UNICEF HK大使，為幫助全世界的脆弱兒童出一分力，“我很相信小朋友各有自己的長處和夢想、充滿創造和想像力，只要我們願意攜手合作，守護他們生存、教育等基本權利，便能創造一個，讓每個小朋友都能健康、茁壯、快樂成長的世界。”



“HERO RUN — 超能跑”亦得到熱愛運動的著名藝人黃浩然，以及本港著名長跑好手陳家豪“星級英雄”親身到場支持，與何宛淇在台上，分享參與慈善跑的啟發及意義。而同樣是長跑好手、陳家豪的太太姚潔貞亦參與了10公裡挑戰賽，以34分58秒完成賽事勇奪冠軍。