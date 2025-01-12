中評社北京1月12日電／據中國經濟網報導，歲末年初，我國主要港口不斷傳來好消息：貨物、集裝箱吞吐量不斷創新高，綠色智慧轉型步伐加快，功能布局不斷完善。



天津港集團近日發布消息，2024年貨物吞吐量4.93億噸，同比增長3%；集裝箱吞吐量2328萬標箱，同比增長5%，創歷史最高水平。



過去一年，山東港口貨物吞吐量突破18億噸，保持一年跨越一個億噸台階的強勁勢頭；集裝箱量超過4400萬標箱，實現突破式增長。



2024年12月22日上午，洋山四期碼頭的遠洋巨輪上，隨著一個集裝箱緩緩裝運，標誌著上海港2024年集裝箱吞吐量突破5000萬標箱，創下全球集裝箱運輸史上最高紀錄。交通運輸部副部長李揚表示，這一突破標誌著我國港口發展水平跨入了新階段。



“實現從4000萬標箱邁上5000萬標箱這一歷史性跨越，上海港整整經歷了7年。”上港集團生產業務部副總經理楊焱濱告訴記者，這期間，上海港持續完善港口基礎設施建設，探索創新業務，打造新物流通道。



交通運輸部長江航務管理局新聞發言人桓兆平介紹，預計2024年長江幹線港口貨物吞吐量40.2億噸、引航船舶載貨量4.7億噸，同比分別增長3.9%、6%，三峽樞紐通過量近1.6億噸，長江航運發展呈現出韌性更強、量質齊增的良好局面。



李揚表示，2024年前11個月，全國港口完成貨物吞吐量160.4億噸，預計全年完成175億噸，同比增長3.4%左右。港口發展主要與內外貿有關，特別是外貿，港口吞吐量大幅上漲，彰顯了我國對外貿易的活躍程度。