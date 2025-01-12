陸軍第78集團軍某旅——英雄營裡英雄兵

中評社北京1月12日電／據人民網報導，東北某地，寒風利如尖刀，堅冰厚比鎧甲。



零下20多攝氏度的天氣裡，陸軍第78集團軍某旅“百戰百勝第三營”開赴野外，組織冬季野營拉練。他們依托沿途地形，科學穿插自救互救、按圖行進、戰術情況處置等課目的訓練考核。



冰天雪地中，官兵們臉被凍得通紅，面罩沾滿雪霜。面對接連不斷的隨機導調特情，三營指揮員帶領官兵沉著應對、果斷處置、見招拆招，一次次化險為夷。他們走一路、練一路、打一路，提升了惡劣天氣下的戰場適應能力。



這是一支能征善戰的精銳之師——該營誕生於戰火硝煙中，歷經大小戰役戰鬥千餘次，打出“百戰百勝”的赫赫威名，湧現出楊印山、倪祥明等70餘位戰鬥英雄。



勝戰刀鋒，永不卷刃。進入新時代，在國際維和、聯合軍事演習以及國慶閱兵等重大任務中，該營官兵屢創佳績，續寫了英雄營的輝煌篇章。



一次維和任務——



“這樣的戰鬥力，是在任務中淬煉出的”



2024年夏天，三營奉命參加某多國維和演習。作為北部戰區陸軍首支參加此系列演習的任務分隊，面對任務重、課目多、時間緊等挑戰，官兵們迎難而上，拿出“百戰百勝”的精氣神，爭分奪秒、精細組訓。



演兵場上，三營官兵奮力拼搏，成為唯一一支成功處置所有情況的參演分隊，被多國教練團一致作出“表現出色”的高度評價，展示了中國軍隊的良好形象。



“這樣的戰鬥力，是在任務中淬煉出的。”凝望著榮譽墻上閃亮的聯合國“和平榮譽勛章”，官兵們打開了話匣子。