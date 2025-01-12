今冬呼吸道傳染病中沒有出現新發傳染病

中評社北京1月12日電／據央廣網報導，當前，正值呼吸道傳染病流行的高發季節，多種病原體都可以引起呼吸道傳染病。國家衛健委召開新聞發布會，介紹相關情況。



會上，中國疾病預防控制中心研究員王麗萍提示：總體來看，今年冬春呼吸道傳染病仍然呈現交替或叠加流行的態勢，都是由已知病原體所引起，沒有出現新發的傳染病。預計今年整個流行強度和就診壓力不會高於去年。



王麗萍詳細介紹：根據監測結果，流感是引起當前醫療機構急性呼吸道感染就診患者增加的主要疾病。監測結果顯示，流感當前正處於季節性流行期，大多數省份的流行強度處於中等水平。目前，流感檢測陽性率上升趨勢已經減緩，隨著中小學校的陸續放假，預計在本月中下旬流感活動水平可能會逐步下降。



人偏肺病毒並不是一種新的病毒，其實已經至少伴隨人類幾十年的時間，由於檢測手段的發展，近年來關於人偏肺病毒的報導漸多，目前人偏肺病毒檢測陽性率處於平台波動，其中北方省份的陽性率上升趨緩；14歲以下患者的檢測陽性率開始下降。



呼吸道合胞病毒目前陽性檢出率在0－4歲組患兒中呈現波動上升趨勢。



鼻病毒、肺炎支原體以及腺病毒檢測陽性率呈現下降趨勢。



新型冠狀病毒以及其他呼吸道的病原體整個處於較低的流行水平。