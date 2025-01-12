全球多地呼吸道感染增加　世衞建議常規預防

中評社香港1月12日電／北半球正值冬季，近期多個國家出現急性呼吸道感染病例數增加的情況，其中涉及病原體包括季節性流感病毒、呼吸道合胞病毒、人偏肺病毒以及肺炎支原體等。世界衞生組織近日表示，相關趨勢未超出預期水平，建議冬季地區的人們仍採取常規預防措施。



日本厚生勞動省9日公佈的數據顯示，2024年最後一周（12月23日至29日）日本全國定點醫療機構平均報告流感病例約64例，是前一周的約1.5倍，是去年同期的近3倍，這一流感病例數創下過去10年同期的最高紀錄。



據英國媒體近日報導，隨著英國氣溫下降，流感等呼吸道感染病例激增，英格蘭多地大型醫院近期因就診需求突增或其他嚴重問題而面臨醫護人員配備不足的情況。



新華社報導，近期，美國人感染H5N1型高致病性禽流感病毒病例數不斷上升，並報告了該國首例人感染H5N1型禽流感病毒死亡病例。儘管有人擔憂禽流感病毒變異可能會導致人際傳播，但美國疾病控制和預防中心表示，目前美國公眾感染H5型禽流感病毒的風險仍處於低位。



針對北半球冬季多國急性呼吸道感染病例數增加，世衞組織7日發佈的一份報告顯示，這通常由呼吸道病原體的季節性流行引起，病例數增加的趨勢並未超出預期水平。



報告指出，目前歐洲、中美洲和加勒比地區、西非、中非和亞洲許多國家和地區的流感病例有所增加，流行的毒株類型因地區而不同。呼吸道合胞病毒和人偏肺病毒等感染情況也因地區而存在差異。



南非國家傳染病研究所9日發表聲明說，人偏肺病毒與呼吸道合胞病毒同屬於肺病毒科。與呼吸道合胞病毒和流感病毒相似，人偏肺病毒通過飛沫傳播，引發輕度上呼吸道症狀如咳嗽、咽痛、流涕等，可能還會發燒。在大多數情況下，這些症狀會在幾天內消退。



與大多數呼吸道病毒導致的疾病一樣，對人偏肺病毒導致的疾病沒有特定治療方法。對輕症患者的療法包括以休息和服用止痛退燒藥物等方式緩解症狀。患者生病時應待在家中，以避免傳播呼吸道病毒。如果症狀在3至5天內沒有緩解，應前往醫院

就診。



世衞組織建議，冬季地區的人們應採取常規預防措施，防範呼吸道病原體傳播。人們應考慮在擁擠或通風不良的空間戴口罩，在咳嗽和打噴嚏時用紙巾或彎曲的肘部遮擋，常洗手，並接種公共衞生部門推薦的疫苗。