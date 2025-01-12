加州山火勢頭難減　多名好萊塢影星住宅被焚

中評社北京1月12日電／美國加利福尼亞州洛杉磯縣連日來山火肆虐，截至11日晚，已導致16人死亡。梅爾·吉布森、安東尼·霍普金斯、比利·克里斯托爾等好萊塢知名演員的住宅被焚毀。



新華社報導，據美國國家氣象局預測，今後幾天，季風“聖安娜風”的風力可能再度加強，令滅火作業更加困難。



知名美術館和高校受威脅



至少6處山火自7日起在洛杉磯縣燃燒。洛杉磯縣是美國人口最多的縣，人口約1000萬。據當地政府統計，截至11日，此次山火已導致16人死亡，超過1.2萬座建築被燒毀。



加利福尼亞州林業和消防局說，截至11日，代號為“帕利塞茲”和“伊頓”的兩處山火的過火面積合計超過1.45萬公頃，“帕利塞茲”山火的11%火勢得到控制，“伊頓”山火的15%火勢受控。過去24個小時，“帕利塞茲”的過火面積增加約400公頃。



洛杉磯縣治安官羅伯特·盧納說，已派出40名搜救隊員，同時使用嗅探犬尋找遇難者遺體。預計隨著搜救人員挨家挨戶排查，遇難人數還將上升。



梅爾·吉布森是名人住宅被焚名單上的最新一人。他告訴美國“新聞國度”電視頻道，其位於馬利布地區的住宅被大火燒毀。連日來，已有多名知名演員和社會名流等的住宅被此次山火焚毀。

