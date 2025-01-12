特朗普遣使催以方20日前達成加沙停火協議

中評社北京1月12日電／新華社援引美國媒體11日披露，由美國候任總統唐納德·特朗普任命、即將上任的中東問題特使史蒂文·威特科夫當天訪問以色列，催促以方在特朗普本月20日就職前達成加沙停火協議。



美國阿克西奧斯新聞網援引以色列官員的話報導，威特科夫11日會見以色列總理本雅明·內塔尼亞胡時，向後者轉達特朗普希望在自己宣誓就職前達成加沙停火協議的願望。



與威特科夫會面後，內塔尼亞胡宣布派出一支由以色列情報和特勤局（摩薩德）局長率領的高級代表團前往卡塔爾進行談判。



過去數月，在卡塔爾首都多哈和埃及首都開羅舉行了多輪加沙地帶停火談判，一直未能達成結束衝突的協議。



一名不願公開姓名的以色列官員說，正在多哈舉行的新一輪加沙停火間接談判近日取得一些進展，但分歧依然未能解決。另一名消息人士說，在20日前達成停火協議的難度不小，不過有這種可能性。



美國國務卿安東尼·布林肯本周早些時候稱，加沙停火協議“非常接近”達成，希望在向美新一屆政府交接工作前完成。



以色列國防部長伊斯雷爾·卡茨10日說，在特朗普宣誓就職前，若以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）未能達成（停火）協議，以方將“徹底擊潰哈馬斯”。



特朗普先前警告，如果在他就職前以方被扣押人員沒有獲釋，哈馬斯將付出“巨大代價”。



哈馬斯多次指責以色列阻礙停火協議達成。哈馬斯提出，釋放以方被扣押人員的前提是以軍完全停火並撤出加沙地帶。以色列則堅持，衹有徹底消滅哈馬斯並解救出所有被扣押人員才會停止在加沙地帶的軍事行動。