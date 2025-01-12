城大堅定推動國際教育和學術科研創新

中評社北京1月12日電／據香港文匯報報導，香港特區政府致力將香港打造成為國際專上教育樞紐，並推出“留學香港”品牌，本港各大學均積極參與其中。香港城市大學校長梅彥昌近日接受中央電視廣播總台（亞太總站）專訪時表示，大學的英文“University”包含了“Universe”（宇宙性）的意思，強調管理一所大學需要具備國際視野，因此大學致力吸引國際頂尖人才加入城大。他又強調對香港成為國際專上教育樞紐的未來充滿信心，相信在大學持續努力和政府的強力支持下，香港可以為學生和專業人士提供各種機會，又期望與北京、上海等地的內地高校攜手合作，推動亞洲高等教育的發展。



香港特區政府近年先後通過擴大政府資助專上院校非本地學生限額及擴大獎學金計劃等一系列措施，以推進本港建設成為國際專上教育樞紐。梅彥昌認為，相關措施均帶來很大幫助，而且本港向來有很好的國際性，“加上西方人到內地或許會有一點敏感，香港則是例外，他們可以來到香港，並且與內地交流”，這些均是香港很好地吸引國際人才到來的有利條件。



大學方面，他分享自2023起推出的“城大傑出客座教授計劃”，吸引了來自劍橋大學、哈佛大學和麻省理工學院等著名學府的傑出學者來到城大，與城大師生共同推動跨領域科學和學術研究，至今已吸引超過50多位世界級學者訪問城大。



適逢去年為城大成為大學30周年，城大成立了多個新學院，包括創新學院、數碼醫學研究院、計算學院以及香港人工智能與科學研究院等。“年輕教授們看到這四方方向，是有吸引力的。例如創新學院，大學現在不只是要做研究，也是要從研究變成產品，在社會中使用。”梅彥昌強調，大學積極的幫助年輕學者開初創公司，會成為吸引他們更願意在港發展的誘因。



“我們不知道那一個成功，但如果有更多的初創公司，成功機會就會更大。所以我們的目的不是選擇某某優秀的初創公司去支持，而是每年都開更多的初創公司。”梅彥昌認為，大學以教育和培訓為目的，即使學生開初創公司遇上失敗，“公司是失敗了，但學生沒有，他在過程中會學到了功課，往後第二次、第二次開公司，必定會成功的。”他深信大學在未來十年必定會培育出大批注重深科技的創業家，而這亦有助本港長遠發展。