“五心”陪伴　共創明“Teen”薪火相傳

中評社北京1月12日電／據大公文匯全媒體報導，政務司司長陳國基今日（12日）出席“共創明『Teen』計劃”第二期畢業典禮，見證約4000名學員畢業。他提到，第三期計劃的準備工作正如火如荼地進行，共招募4000名新學員，整個計劃已有超過10000名學員參加。



陳國基提到，在第一期的畢業典禮，他用四個“心”描述心路歷程，包括“擔心”、“關心”、“熱心”和“放心”。今日再加上第五個“心”字——“信心”。他期望各位畢業學員積極參與校友會的活動，繼續發展自我，並與其他校友和新一屆學員有更多交流，做到薪火相傳。



陳國基提到，過去一年，第二期“共創明『Teen』計劃”圓滿推行，充分體現政、商、民三方努力協力的成果。他感謝各位合作夥伴，除了慷慨捐款支持計劃以外，更提供豐富多彩的團體活動，以及優秀的友師陪伴學員成長。他亦衷心感謝各位友師對計劃的大力支持和無私奉獻。



陳國基指出，在團體活動方面，特別值得一提的是，除了在香港參觀各行各業，瞭解不同行業的發展和機遇，幫助學員訂立和實踐個人發展計劃外，學員更有機會參加由不同機構贊助的內地研學團，開眼界、長知識。今期計劃的內地研學團數目增至19個，足跡遍布雲南、四川、海南、武漢、杭州、潮州、南沙、佛山、清遠等，讓學員親身認識和體驗國家在不同領域的發展和成就。