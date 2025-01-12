【
大
中
小
】 【
打 印
】
哈薩克斯坦阿拉木圖市中心一大樓發生火災
http://www.CRNTT.com
2025-01-12 18:39:42
中評社北京1月12日電／據新華社報導，位於哈薩克斯坦阿拉木圖市中心的哈英理工大學主建築11日晚發生火災，目前火勢已得到控制。
哈緊急情況部當天發布消息說，據初步瞭解，起火點位於該校主建築四層，已派出78名消防人員和28台消防設備在現場展開滅火。
哈薩克斯坦媒體援引現場消防員的話報導，火勢已得到控制，火災原因可能是電線短路。
哈英理工大學的主建築建於1957年，1980年以前一直是哈薩克斯坦議會所在地。1991年，哈薩克斯坦在此宣布國家獨立。（完）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
雞公嶺山火焚燒逾10小時未救熄
(2025-01-12 14:20:53)
元朗雞公嶺山火受到控制
(2025-01-12 14:20:40)
華人親歷美國加州山火：就像好萊塢災難片
(2025-01-10 14:56:38)
古巴一軍事物資存放點發生爆炸 13人失蹤
(2025-01-08 17:38:22)
韓大樓火災 130人吸入濃煙受傷
(2025-01-04 11:11:55)
美國化工廠火災煙霧中檢測出氯氣
(2024-10-01 15:37:46)
玻利維亞因森林火災宣布進入全國災害狀態
(2024-10-01 14:58:41)
江西火災39死事故 3副省級幹部被問責
(2024-09-22 16:43:24)
意大利米蘭一商鋪起火致3名中國人死亡
(2024-09-14 16:21:05)
歌賦街火災1死3傷
(2024-09-10 14:35:10)