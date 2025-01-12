哈薩克斯坦阿拉木圖市中心一大樓發生火災

中評社北京1月12日電／據新華社報導，位於哈薩克斯坦阿拉木圖市中心的哈英理工大學主建築11日晚發生火災，目前火勢已得到控制。



哈緊急情況部當天發布消息說，據初步瞭解，起火點位於該校主建築四層，已派出78名消防人員和28台消防設備在現場展開滅火。



哈薩克斯坦媒體援引現場消防員的話報導，火勢已得到控制，火災原因可能是電線短路。



哈英理工大學的主建築建於1957年，1980年以前一直是哈薩克斯坦議會所在地。1991年，哈薩克斯坦在此宣布國家獨立。（完）