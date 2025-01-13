聯儲或掉頭加息　美股債大走資

美國本周三公布12月消費物價指數按年升幅預期為2.9%，按月升幅將加快0.2個百分點。（大公報） 中評社香港1月13日電／美國上周股市及債市遭遇猛烈拋售，華爾街股市走資逾50億美元，三大指數今年由升轉跌，而30年長期國債息率一度升破5厘，逼近2007年的高位。美國股債大走資，反映市場憂慮特朗普關稅政策導致通脹急速惡化，聯儲局可能暫停減息，甚至掉頭加息。



大公報報導，特朗普加征關稅政策，掀起美國以至環球市場震蕩。加拿大揚言反擊，對美國進口商徵收報復性關稅，引爆貿易戰，華爾街股市上周五出現近一個月最大跌幅，道指、標指、納指三大指數今年升幅完全蒸發，分別下跌1.4%、0.93%及0.77%。一些科技龍頭如特斯拉回落接近20%，而反映小型股表現的羅素2000指數高位累跌近一成，將步入技術調整，顯示美股呈轉勢向下。禍不單行的是，美股轉弱的同時，美國國債價格跌勢急勁，債息大幅抽升，10年期及30年期美國國債息升至4.76厘及4.94厘，長期融資成本處於近20年高位，戳破美股超級泡沫的機會不低。



美通脹惡化 貨幣政策恐轉向



其實，隨著特朗普上台日子逼近，投資者拋售美國股債更加猛烈。截至上周三的過去一周，美股基金錄得50.5億美元（折合393億港元）的資金淨流出，反映市場對特朗普大加關稅而引致通脹加劇感到憂慮，美國貨幣政策隨時轉向。聯儲局有可能暫停減息，甚至掉頭加息。導致美國通脹惡化有三大因素。一是地緣政局緊張升級，能源價格漲勢未止。特朗普有意霸占格陵蘭島及巴拿馬運河，加上俄烏衝突未止，近期國際能源價格重現新一輪升勢，美國石油及天然氣今年不足半個月內已上升6.8%與9.8%，美國本周三公布12月消費物價指數按年升幅預期為2.9%，按月升幅將加快0.2個百分點。

