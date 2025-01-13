“寶藏”選修課，“寶”在哪裡？

中評社北京1月13日電／據新華網報導，大學選修課的意義，在於一個“選”字——各色各樣的選修課，你為什麼會選這一個？



近年來，不少高校的特色選修課“一座難求”，甚至火出學校，在網絡上引發極大關注，被網友羨慕地稱作“寶藏”選修課。



學期結束，這些“寶藏”選修課讓師生們收穫了什麼？它們對高校完善課程設置有何啟示？讓我們走進課堂，一探究竟。



野外生存技能課，有探險更有成長



講述人：西南大學地理科學（師範）專業2023級本科生王怡蓓



這學期，我終於搶上了“野外生存技能”選修課。這門課於我而言，是一次心靈的冒險和成長的飛躍。



記得上第一堂課時，楊平恒教授談到他開這門課的初衷：在這個充滿未知的世界裡，野外生存技能似乎成了被遺忘的角落，特別是對於生活在象牙塔裡的大學生來說，更是陌生而遙遠，而在陌生的野外環境中，這些技能可能就是生命的防線。



此後每堂課上，我仿佛踏入一個個全新的世界。這裡，不僅有地理學的知識，還有運動訓練學、物理學、生物學、旅遊學等多學科的交融，每一堂課都像打開了一扇通往未知世界的大門。楊老師的課程設計巧妙而全面，從基礎的野外徒步技巧到應對自然災害、野生動物攻擊的策略，再到複雜的繩結和單繩技術，每一項技能的學習都充滿挑戰與樂趣。