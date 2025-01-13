大公報直擊黃賭毒騙集中營　妙瓦底罪惡之城

上圖：入夜後的亞太城燈火通明，非常繁華，但另一邊的電騙集中營則遮蔽窗戶，狀似烏燈黑火。下圖：（左）亞太城內開設超過20間賭場。（中）有電騙園區內的受害人逃走時冒險拍攝賭場內的情況。（右）駐守泰緬邊境的軍人對電騙園區深惡痛絕，希望能早日鏟除。（大公報） 中評社香港1月13日電／全球最大的電騙園區緬甸妙瓦底亞太城，每晚六點之後有著兩幅截然不同的景象：電騙集中營的一邊烏燈黑火，黑暗無生氣；但一街之隔則是紙醉金迷的妙瓦底銷金窩、黃賭毒犯罪分子的天堂。



大公報報導，記者近日繼續在泰緬邊境調查採訪，發現妙瓦底繁華街道夜總會、酒店林立，這些娛樂場所不僅是供電騙公司高層消費，還吸引了東南亞和中國的犯罪集團，當地的實體賭場超過20間。據當地人士向大公報記者透露，妙瓦底電騙最大幕後勢力是台灣犯罪團夥，他們近年紛紛從柬埔寨、緬北等地轉移至此。



有駐守泰緬邊境的軍人向大公報記者表示，電騙園區與恐怖組織無異，害慘無數來自全球各地的人，對這個罪惡之城深惡痛絕，盼望能早日得以鏟除。



大公報記者順著河流北上，到達妙瓦底亞太城對岸，發現亞太城大致被劃分為生活娛樂區及工作區，每逢傍晚六點開始，生活娛樂區的建築物陸續亮起霓虹燈，這些建築物包括酒店、夜總會、賭場、餐廳等，匯聚卡拉OK、色情服務等，聲色犬馬，應有盡有；惟另一邊的工作區，即電騙集中營卻不見燈火，入夜後一片沉寂。記者嘗試在河邊等至晚上，入夜後河道幾乎全黑，偶爾有遠處傳來的狗吠聲。



作為妙瓦底最大、最活躍的電騙集團，亞太城設施俱全，除了娛樂場所和電騙辦公樓、宿舍，城內甚至還建設了一個亞太圖書館。亞太城甚至發展出了一部分養殖業，自給自足。保護亞太城的緬甸地方軍隊駐扎在城外，對出入車輛和人員進行盤查。

