克羅地亞總統米拉諾維奇贏得連任

1月12日，在克羅地亞首都薩格勒布，現任總統米拉諾維奇和妻子在勝選後向支持者致意。（圖源：新華社） 中評社北京1月13日電／據新華社報導，根據克羅地亞國家選舉委員會12日晚對99.7%選票的統計結果，現任總統米拉諾維奇在當天舉行的總統選舉第二輪投票中擊敗對手贏得連任。



統計結果顯示，代表社會民主黨等中左翼政黨參選的米拉諾維奇獲得74.68%的選票，得到執政黨克羅地亞民主共同體支持的普裡莫拉茨的得票率僅為25.32%。克羅地亞共有370多萬合法選民，本輪投票率約為44.15%。



米拉諾維奇在勝選後表示，選舉結果表明人民對他過去5年工作的認可和對他本人的信任。普裡莫拉茨表示，尊重選民的決定，接受選舉結果。



此次總統選舉第一輪投票於2024年12月29日舉行，8名候選人中，米拉諾維奇和普裡莫拉茨分別以49.09%和19.35%的得票率排名前兩位。根據克羅地亞法律，總統選舉首輪投票中如無人獲得過半數選票，得票領先的兩名候選人進入第二輪角逐，獲得簡單多數票即可當選。



米拉諾維奇出生於1966年，曾於2011年12月至2016年1月擔任克羅地亞總理。2020年1月，米拉諾維奇第一次當選總統。



克羅地亞總統由直選產生，任期5年，可連任一次。