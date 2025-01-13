網評：非洲多國驅逐駐軍，迎“二次覺醒”

中評社北京1月13日電／網評：多國驅逐西方駐軍，非洲迎來“二次覺醒”



來源：中國網 作者：袁武 中國社科院西亞非洲研究所副研究員



2024年11月，被稱為“法國在非洲最可靠盟友”的乍得要求法國駐軍撤離本國；12月31日，科特迪瓦和塞內加爾兩國總統在發表新年致辭時都提出，要求法國自2025年開始從本國撤出駐軍。近年來，多個西非國家對法國駐軍下“逐客令”，其中大多數為法國在非洲的所謂“友好國家”。對此，法國總統馬克龍反駁稱，法國幫助非洲國家打擊恐怖主義，而“非洲國家不知道感恩”。但這一言論更加激起了非洲國家的憤怒，令法非關係雪上加霜。



二戰後，雖然法國殖民地紛紛獨立，但法國一直視法語非洲國家為其保持大國地位的依托，並通過各種形式加強對法語非洲國家的控制，因此，一直保留了其在非洲的軍事存在。法國與獨立後的法語非洲國家建立了以防務條約、軍事技術和援助條約、軍事訓練、軍事基地和武器出口為主要內容的“安全合作”關係。截至冷戰結束前，法國與非洲國家共簽訂23份軍事協議，並在22個非洲國家駐扎軍隊。最高峰時，法國在非洲共有6萬駐軍和近90個軍事基地。冷戰後，法國雖曾一度削減了其在非洲的駐軍數量，但在2010年後又強化了其在非洲的軍事存在。2011年以來，法國已在非洲發動5次較大規模的軍事行動，其中大部分集中於法語非洲國家。而與此同時，美國在2000年後以反恐為名也向西非派駐大量軍事人員。



2020年新冠肺炎疫情全球大流行之後，世界經濟形勢迅速惡化波及非洲。西非一些國家的經濟危機引發政治危機，導致多國爆發軍事政變。這些國家政變之後紛紛以“反對法國的干涉”作為其政權合法性來源——這在某種程度上反映了西非國家對法國干涉的不滿。