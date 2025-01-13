中評社北京1月13日電／網評：更好保障老有所養、老有所依



來源：光明網 作者：唐任伍（北京師範大學政府管理學院教授、博士生導師）



近日，國務院新聞辦公室舉行“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會，有關負責人表示，將聚焦老年人的多樣化需求，培育潛力產業，擴大老年助餐、居家助老、社區便民、機構養老等服務，讓智能輔具、銀發專列、老年游學等新鮮事物進入更多老年人生活。



當前，人口老齡化給我國經濟社會發展帶來一些挑戰，也蘊藏著寶貴機遇和希望。從挑戰中尋找機遇，於變局中打開新局，大力培育潛力產業，增進老年福祉，成為當今社會需要面對的重大問題。《銀發經濟藍皮書：中國銀發經濟發展報告（2024）》顯示，目前我國銀發經濟規模在7萬億元左右，預計到2035年為30萬億元。銀發經濟作為老齡化社會的潛力產業，具有產業輻射面廣、產業鏈長、受眾規模大等發展優勢。



我國60歲以上的老年人已經超過2.9億人，人口老齡化是今後較長時期內所面臨的基本國情，讓所有老年人都能有一個幸福美滿的晚年，使千千萬萬老年人實現老有所養、老有所為、老有所樂，是家事，也是國事。圍繞服務老年人，做大做強銀發產業，延長潛力產業鏈，大力發展基礎養老服務業，擴大銀發經濟形態，培育老年用品開發創新、智慧康養、康復輔助器具、抗衰老、養老金融、旅遊觀光、適老化改造等前景好、潛力大的產業，促進銀發產業多元業態深度融合，有利於滿足老年群體多元化、差異化、個性化需求。還應實施銀發產業的要素保障，加強老年群體服務的用地用房保障、財政金融支持、數據要素支撐等，切實把增進老年人福祉的好事辦實、把實事辦好。