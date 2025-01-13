中評社北京1月13日電／網評：加快融入和服務全國統一大市場建設



來源：光明網 作者：魏琪嘉（國家信息中心經濟預測部產業經濟研究室主任、研究員）



近日，《全國統一大市場建設指引（試行）》（以下簡稱《指引》）印發，這是推動全國統一大市場建設走深走實的務實舉措，為市場發揮配置資源決定性作用、統籌好有效市場和有為政府的關係提供了重要制度保障。



黨的二十屆三中全會提出，構建高水平社會主義市場經濟體制，強調既“放得活”又“管得住”，這也成為理解《指引》各項內容的關鍵點。“放得活”，關鍵是使市場在資源配置中起決定性作用。通過健全市場准入、產權保護、設施聯通、要素流動交易等方方面面的制度，暢通市場配置資源的路徑和渠道，提高要素配置總體效率。“管得住”，關鍵就是更好發揮政府作用，在尊重市場規律的基礎上，用改革激發市場活力，用政策引導市場預期，在優化市場環境方面運用經濟手段、法律手段和必要的行政手段，對影響公平競爭、形成市場分割、擾亂市場秩序的行為加以規範治理。政府和市場應職責明確、邊界清楚，監管既不越位、也不缺位。“放得活”與“管得住”兩者辯證統一、相互聯繫，市場決定資源配置、法治經濟兩方面共同構成了在推進全國統一大市場建設過程當中的核心“底座”。



市場是各類微觀主體運行的大平台、大環境，市場本身也有不同的類型。因此，抓重點、抓主要矛盾是關鍵。首先，制度規則是最核心的。其規範性、有效性直接決定了後面其他各個環節的運轉配合效果。既然是制度，就要有剛性，更好落實《指引》的路徑也就更明確了，就是把制度和規範落實到底，推動形成共同遵守市場規則、制度規範的良好環境。比如，《指引》中明確提到，要不斷完善依法平等長久保護各種所有制經濟產權的制度體系，清晰釋放了強化市場基礎制度規則統一的信號。