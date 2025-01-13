陳茂波：預算案既回應訴求亦平衡資源

中評社香港1月13日電／財政司司長陳茂波昨日表示，當局制定公共政策講求平衡，今年財政預算案編製有不少挑戰，但同時面前亦有很多機會。他重申，社會上不同社群有不同需要並提出訴求；與此同時，當局需要亦要推動社會經濟加速發展，這兩方面都需要資源，惟資源始終有限，如何去平衡相當考功夫。



香港商報報導，陳茂波昨出席ACCA公益關愛日2025開幕典禮致辭時作上述表示。他稱，財政預算案公眾諮詢已經開展，他期待大家給予寶貴意見。



港府與貿發局主辦、一連兩天的“亞洲金融論壇2025”今日開幕。陳茂波昨日在網誌提到，超過3600名來自全球50多個國家和地區的金融和政商界領袖將親臨參與。



新興市場銳意加速發展經濟



他特別指出，今年論壇增設“海灣阿拉伯國家合作委員會專場”，就如何深化香港——中東的金融合作，促進更多雙向資金流動，進行新的探索。他又談到，中東、東盟乃至其他“全球南方”新興市場的經濟正處較快增長階段，當地政府銳意推進經濟加速發展並大力投資基建，這為港商港資提供了新發展機遇，本港各界要好好抓緊。



陳茂波在網誌總結印尼訪問成果時稱，創新科技是印尼政府與商界感興趣的重點。他認為，除了金融和創科外，香港作為連接國家與世界的重要橋樑，在促進貿易和雙互投資可以扮演重要作用，憑著“一國兩制”優勢，香港可成印尼企業拓展內地以至北亞市場的基地。此外，雙方都希望有更多當地學生能來港升學，並推動更多青年交流項目，為兩地日後更緊密的經濟商務、人文交流合作以及民心相通，持續增添力量。