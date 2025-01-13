潘功勝：房地產市場風險水平已大幅弱化

中評社香港1月13日電／中國人民銀行行長潘功勝1月13日在第18屆亞洲金融論壇上表示，中國的房地產市場已經過近30年的長周期繁榮，經歷重大的轉型，並尋找新的均衡點。目前，房地產市場的風險水平已大幅弱化，市場成交水平總體改善。他指出，2024年10月份以來，中國30個大中城市商品房的銷售面積連續3個月環比增長，連續2個月同比增長。近期中央進一步明確，地方政府專項債券可用於回收閒置的存量土地，新增土地收儲和收購存量商品房，這將加快房地產市場的去庫存，實現房地產市場的止跌回穩。



全力支持香港國際金融中心建設



香港商報網報導，潘功勝表示，資本市場的繁榮發展是香港國際金融中心的核心和基石。“下一步我們將聚焦四個重點方向，全力支持香港國際金融中心建設，支持香港資本市場的發展，持續深化兩地金融市場的互聯互通。”



“我們將探索拓展中央銀行的宏觀審慎和金融穩定功能，與香港金融管理部門協同配合，支持內地和香港資本市場的健康發展，支持更多優質企業到香港上市和發行債券，持續優化拓展內地與香港在股票、債券、理財、利率互換等領域的互聯互通，深化粵港澳大灣區的金融合作，我們將大幅提高國家外匯儲備，在香港的資產配置領域，為香港的金融發展開闢更加廣闊的空間。”