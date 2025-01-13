陝西用好紀檢監察建議　挖病灶治病根

中評社北京1月13日電／據中國紀檢監察報報導，日前，針對陝西省商洛市司法局原黨組書記、局長趙某某案件暴露出的制度建設薄弱點、權力運行風險點，商洛市紀委監委在審查案件的過程中制發紀檢監察建議書，指出市司法局存在的具體問題，並從開展以案促改促治、完善制度、規範權力運行等方面提出整改建議。收到紀檢監察建議書後，該市司法局認真開展整改，健全完善財務管理制度等5項制度。



紀檢監察建議是紀檢監察機關履行監督職責的重要載體，陝西省各級紀檢監察機關充分發揮紀檢監察建議提醒糾偏、源頭治理的作用。針對自然資源、工程、醫療等領域的腐敗問題和不正之風，陝西省各級紀檢監察機關落實落細以案促改促治工作，加強個案挖掘、深化類案分析，及時制發紀檢監察建議書，推動職能部門舉一反三查找監管漏洞、盲區，健全管理長效機制，形成查處一案、發出一書、警示一片、治理一域的良好效果。



“作為案件查辦的‘後半篇文章’，紀檢監察建議必須具備精準性和可操作性，要立足這個單位或系統的‘病灶’，務求取得實效。”陝西省紀委監委相關負責同志介紹，制定紀檢監察建議時從案發單位權力運行、內控制度、工作程序等方面入手，及時堵塞漏洞、強化制度約束、扎緊制度籠子。為確保紀檢監察建議對症下藥、精準施治，該省紀委監委多次召開專題會議討論研究，明確紀檢監察建議的適用範圍和需要提出建議的具體情形。



針對此前調研中發現的基層制發紀檢監察建議書存在文書格式不規範、提出建議不到位等短板弱項，陝西省紀委監委及時開展業務指導，印發規範模板，逐級審校把關，強化整改回訪，確保使用更嚴謹、提出更精準、制發更規範、落實更有力。為防止“一發了之”，咸陽市秦都區紀委監委在跟蹤問效上持續發力，構建“提出建議、限期整改、常態監督、跟蹤回訪”全周期管理工作閉環，按照“誰承辦、誰督辦”原則，專人跟蹤督辦整改進度，實行銷號管理。同時，建立片區協作工作機制，強化“室組地”聯動監督，對紀檢監察建議執行情況和系統治理效果進行跟蹤問效。截至目前，該區紀委監委共制發紀檢監察建議書38份、督辦函5份、工作提示函48份，提出整改建議42條，通報典型案件6批19件。西安市雁塔區紀委監委調查核實非法建築垃圾中轉站違規拉運問題線索，立案審查調查16人。同時，雁塔區紀委監委向主管部門提出監察建議，督促主管部門認真剖析問題原因，制定整改措施。