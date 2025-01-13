推進政治監督具體化精準化常態化

中評社北京1月13日電／據中國紀檢監察報報導，習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會強調，要推進政治監督具體化、精準化、常態化。全會在部署今年工作時，將“圍繞黨的二十屆三中全會重大部署強化政治監督”擺在首要位置，要求著力推動進一步全面深化改革、推進中國式現代化行穩致遠。



紀檢監察機關是黨內監督和國家監察專責機關，必須圍繞黨和國家中心工作找准職責定位、強化責任擔當。要深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，準確把握政治監督在強國建設、民族復興中的定位和作用，推進政治監督具體化、精準化、常態化，確保全黨深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上始終同黨中央保持高度一致。



推進政治監督具體化、精準化、常態化，是督促全黨堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的有力舉措



山雄有脊，房固賴梁。黨的團結統一是黨的生命，黨中央堅強有力領導是我們戰勝一切困難和風險的根本保證。



過去一年，面對複雜嚴峻形勢，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，攻堅克難、銳意進取、砥礪奮鬥，取得很不平凡的發展成績，我國經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強，中國式現代化邁出新的堅實步伐。實踐證明，“兩個確立”對於我們應對各種風險挑戰、推進中國式現代化建設具有決定性意義。有習近平總書記領航掌舵，全黨就有“頂梁柱”，14億多中國人民就有“主心骨”；有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，全黨全軍全國各族人民就有思想上的“定盤星”、行動上的“指南針”。



核心掌舵、思想領航所形成的全黨同心同德、團結奮鬥，是新時代我們黨的制勝密碼。政治監督是確保全黨令行禁止、實現黨的政治路線的重要保障。黨的二十大以來，習近平總書記多次就推進政治監督具體化、精準化、常態化作出深刻闡述和專門部署，具有極強的現實指導性和針對性，明確了方向任務，指明了方法路徑。