以案促改規範農村自來水費收繳

中評社北京1月13日電／據中國紀檢監察報報導，“大爺，現在村裡水是多少錢一噸？水費是怎麼收的？”日前，浙江省東陽市紀委監委一名幹部來到歌山鎮某村，對該村自來水費“賬外賬”問題專項治理情況開展“回頭看”。



此前，東陽市紀委監委在日常監督檢查中發現，該村集體收取的水費存放於報賬員個人賬戶，有違規挪用、坐收坐支問題。經調查核實，該村黨支部副書記樓某某被給予黨內警告處分，網格負責人李某被給予政務警告處分。



以查處該案為契機，為瞭解全市農村自來水費收繳領域廉政風險情況，東陽市紀委監委隨即開展了專項調研。



“某村超標準收費，本來每噸1.6元的價格，變成了2元”“村裡代收員收取水費後，一般沒有開具收據發票，也沒有相應公開環節，實際收取金額無法查證”……



“隨著調研的深入我們發現，農村自來水費收繳存在超額收費、漏損分攤、資金監管缺失等問題，特別是私設‘小金庫’、利用個人賬戶收取村集體自來水費，容易被‘有心人’利用，導致違規挪用、虛扣截留等問題出現。”東陽市紀委監委相關負責同志告訴記者。



在調研基礎上，東陽市紀委監委組織開展了農村自來水費“賬外賬”問題專項治理，抓住農村自來水費收支流程監管、賬戶資金使用等重點環節，嚴肅查處違規挪用、虛扣截留、貪污侵占農村集體自來水費等違紀違法問題，對農村自來水費監管不到位的責任單位和工作人員嚴肅追責問責。