泰國警察總署：全力維護來泰中國公民安全

1月12日，吳志武會見泰國警察總署總督察塔猜警上將。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京1月13日電／據中國駐泰國大使館網站消息，1月12日，中國駐泰王國特命全權大使吳志武會見泰國警察總署總督察塔猜警上將。



塔猜總督察通報了泰警方近期針對有關中國公民失聯案所做工作，重申將進一步加強防範和打擊跨國犯罪，全力維護來泰中國公民安全和合法權益。吳志武積極評價泰方在保障中國公民安全方面的決心和所作努力。



雙方就進一步加強合作，共同打擊電信網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪問題深入交換了意見。