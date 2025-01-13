香港保安局獲泰安排高級別官員會面

中評社北京1月13日電／據香港文匯報報導，有香港居民疑被誘拐到東南亞國家禁錮及從事非法工作，香港特區政府保安局對此已於2022年8月成立專責小組跟進。不過，目前仍有12名香港居民未能獲救，遭禁錮在電騙園區。鑑於事態出現新發展，特區政府保安局副局長卓孝業昨晚率領由香港警務處和入境事務處等組成的專責小組成員前往泰國，進一步跟進有關求助個案。卓孝業在機場會見傳媒時表示，今次泰國之行是就2024年中死灰復燃的誘拐香港居民到東南亞進行非法活動的情況，與泰國當局交換最新消息和情報，尋求一切可行的協助方法和互相配合，終極目標是希望所有求助的香港居民都能夠安全回港。有被困港人家屬表示，看到家人獲救的曙光。



卓孝業表示，專責小組2022年至2023年初接獲的第一波求助個案，涉及46名香港居民，他們大部分人遭“高薪糧準”、“不需任何工作經驗”等信息誘騙到東南亞工作，及後被人帶到緬甸或柬埔寨的詐騙園區從事非法活動。當中43人已經回港，另外3人獲救後認為不需要當局跟進，這一波求助在2023年告一段落。



不過專責小組2024年中接獲新一批報案，涉及的誘拐手法有所改變，受害人先被要求前往台灣地區、日本帶貨，臨出發時被告知改去東南亞，部分人不虞有詐，遂墮入陷阱。目前為止，小組共接獲28個人求助，當中16人已經安全回港，餘下的7男5女（21歲至43歲）仍然在電騙園區，雖然他們的人身安全沒有問題，但活動受到限制。而大部分受害人能與入境處協助在外香港居民小組和香港警方聯絡，但他們是否選擇與家人聯絡，則是個別人士的選擇。



認同泰國將個案定性為非法販運人口



卓孝業表示，大部分受害人告訴專責小組，他們在社交媒體及手機即時通訊軟件收到搭訕，有人告訴他們容易賺錢，不需要學歷和專長，只要盡快聯絡和出發，亦有人出發前已經與誘騙方聯絡，包括由對方提供電子機票，所以並沒有受害人是在當地旅行期間遭強行擄走。卓孝業認為，這不單單是詐騙，而是誘拐，故認同泰國將個案定性為非法販運人口。而今次被不法分子誘拐的地點，亦由之前的緬甸及老撾邊境，轉到緬甸和泰國邊境。