中評社北京1月13日電／網評：通識教育如何“有益又有趣”



來源：人民網 作者：丁雅誦



通識教育更注重引導學生開拓視野、陶冶情操，通過跨專業的廣泛涉獵，形成全面的知識體系，並在交叉融合中提升分析歸納、思辨批判的綜合能力



“如何分辨音樂人譜寫的樂曲與人工智能生成的音樂？”“通過輸入提示詞，人工智能會怎樣進行擴散和降噪，生成更符合需求的圖片？”在浙江大學開設的人工智能通識課上，一系列既前沿又有現實針對性的課程內容，讓學生們感嘆“有益又有趣”。



優秀的通識課，常常能超越課堂、跨越校園，火爆出圈：中國人民大學戰略模擬與兵棋推演課用“桌游”的形式，讓學生們在“棋盤”上探究大國博弈，加強對國家安全的理解；武漢大學積極心理學課引導學生用更積極的方式思考世界、看待生活，課程微信群成為同學們心靈交流的窗口……既放眼世界，也內觀於己，這些形式新穎、內容“解渴”的通識教育課程，引發一次次“搶課”熱潮，展現出通識教育的巨大魅力。



“智識貴能匯通”。通識教育，重在貫通，既學知識，更長見識。相較專業教育，通識教育更注重引導學生開拓視野、陶冶情操，通過跨專業的廣泛涉獵，形成全面的知識體系，並在交叉融合中提升分析歸納、思辨批判的綜合能力。訓練思考能力、思維邏輯，形成兼收並蓄的學習品格，這正是通識教育的重要意義。



所謂“隔行不隔理”。通識教育將那些具有共性、普遍性的“理”傳遞給學生，讓學生們擁有觸類旁通的能力，從而實現各學科學習的相互融通、彼此啟發。比如，在廈門大學，越來越多與“美”相關的通識課程湧現出來：物理學教授蔡端俊“跨界”開設國劇賞析課程，很多理工科學生受到戲曲文化浸染；生命科學學院教授彭興躍以美學視角審視科學研究，教會學生用“藝術的邏輯”重新看待專業知識。通識教育對於學生厚植人文底蘊、涵養科學精神、促進融合創新、實現全面發展，具有重要意義。