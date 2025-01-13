中評社北京1月13日電／網評：多把“尺子”量人才



來源：人民網 作者：喻思南



黨的二十屆三中全會《決定》提出：“建立以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的人才評價體系。”近年來，科技界不斷健全人才分類分層評價機制，讓科技人才在專屬“賽道”盡展才華，有效激發了他們的創新創造活力。



“誰使用、誰來評”，制定更加符合科研實際的考核方式



2022年9月，科技部會同相關部門出台《關於開展科技人才評價改革試點的工作方案》（以下簡稱《方案》），中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所（以下簡稱“中國農科院資劃所”）是試點單位之一。該所研究員徐愛國是試點的受益者。



徐愛國從事數字土壤庫創建工作，她的研究為高標準農田的建設、科學施肥和種植等提供了重要支撐。然而，由於成果主要體現為制圖、制定標準等，很少能發論文。若按照以往職稱評審資格條件，論文數量方面徐愛國並不占優勢。所以，雖然已滿足申報正高級職稱的基本要求多年，但她一直未能獲得晉升。



《方案》提出，“賦予用人單位評價自主權。”為推動人才分類評價工作，2023年中國農業科學院向科技人才評價改革試點單位下放了正高級職稱評審權。中國農科院資劃所出台《職稱評審管理辦法》，在當年的職稱評審中推行分類評價，打破簡單看論文、經費、獎項等指標的評價方式，探索科研崗位按基礎研究類、應用研究和技術開發類、社會公益研究類分類評審。其中，應用研究和技術開發類重點考察技術突破和產業貢獻。