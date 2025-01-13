中評社北京1月13日電／網評：博士囚犯亦有春天



來源：大公文匯網 作者：蔣湖



近日天氣降溫，一片寒意，行人都穿上了冬衣，可是看到的一則社會新聞，卻讓一縷溫暖湧上心頭，感動、欣慰、辛酸，百味雜陳。日前（8日），赤柱監獄一位在押囚犯，以24年鐵窗苦讀，拿下博士學位，成為香港首位獲頒本地大學博士學位的在囚者。



這位今年已經51歲、中四輟學、年輕時犯下嚴重罪行須要終身監禁的阿俊（化名），是如何度過這些年鐵窗生涯的，已毋需再提。人生高高低低，起起落落，百轉千回之間，最寶貴的是自由，這個簡單卻也深奧的道理，有時衹有撞向南牆、頭破血流過才會懂。人生往往如此，失去的才彌足珍貴。



阿俊2000年開始修讀公開大學（都大前身）的社會科學學士，2012年獲頒教育碩士，2016年申請攻讀都大教育博士學位。博士論文題目其實是他的“夫子自道”：研究在囚者的學習動機。事因在修讀碩士時需要教導後進囚友應試技巧，這才發現各人都有不同學習動機以及迥異讀書效率，因此引發好奇深思，這才導向學術求真之路。



對阿俊而言，讀書受教育明白道理思考人生，也許一開始只是他消磨無邊囚室生涯的一種方式。阿俊自己也說，最初決心讀書的原因非常簡單：“不希望自己有太多時間胡思亂想。”等他逐漸找到學習的樂趣後，學術已成了他改過自新、自我救贖的重生之路。



獄中求學說來輕鬆，其實充滿艱辛。在囚者大多沒有經濟能力支付學費，需要仰賴獎助學金。又需應對獄中日常工作，一般每學期只能修讀一科，自然進度遲緩。有志修讀碩士及學士課程的在囚者最後中斷學習的事，經常發生。在獄中不能隨時上網，難以收集資料，只能查字典。阿俊的英語水平又不高，需要比常人花更多時間翻查，一本厚厚英漢字典伴隨了他20多年。