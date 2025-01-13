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大型說唱音樂劇《愚公移山》在鄭州演出
http://www.CRNTT.com   2025-01-13 14:57:35


　　中評社北京1月13日電／據新華網報導，1月8日、9日，2024年度國家藝術基金資助項目、河南省重點文藝創作項目大型說唱音樂劇《愚公移山》在鄭州河南藝術中心大劇院演出。

  音樂劇《愚公移山》採用說唱表演的舞台藝術形式，讓寓言故事人物與現代人物跨越時空對話，深入挖掘愚公移山精神內涵和時代價值。

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