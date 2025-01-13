福建漳平：鄉土中孕育的農民畫藝術

中評社北京1月13日電／據新華網報導，福建漳平農民畫起源於明末清初，當地民間畫師汲取傳統藝術和當地民俗精華，逐漸形成獨特的藝術風格，深受民眾喜愛。近年來，漳平市農民畫產業和畫師隊伍進一步發展壯大，並探索創新“農民漆畫”藝術形態，成為閩西對外交流的一張鄉土文化名片。2019年，福建農民畫（同安、漳平）被列入第六批福建省非物質文化遺產名錄。