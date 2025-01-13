中評社北京1月13日電／據新華網報導，40餘萬種圖書集結亮相，400餘場活動精彩紛呈，10萬人次湧入參觀，館配採購碼洋突破億元大關……新年伊始，圖書市場迎來“開門紅”。



1月9日至11日舉辦的2025北京圖書訂貨會上，書香氤氳，觀者如雲，匯聚成寒冬里的一股暖流。這場素有“中國出版風向標”之稱的盛會，顯示出文化之風、創新之風勁吹。



“焦點”備受矚目



本屆訂貨會以“培育新質生產力，推動行業高質量發展”為主題，全面展示各出版機構的主題出版物與重點出版成果。



《紅色足跡》《共和國之路》《馬克思正年輕》《中國共產黨治國理政的哲學智慧》《潮起：社會主義思想引領中國》……一大批主題鮮明的精品圖書引發關注。



“我們這次帶來500餘種精品圖書參展，新質生產力、中國式現代化等議題已經成為出版選題的新興增長點，市場反響熱烈。”北京華景時代文化傳媒有限公司董事長朱文平說。



聚焦社會發展的圖書受到市場青睞。首部面向社區工作者等群體的“城鄉基層治理實務”系列叢書，為基層幹部尤其是社區工作者提供了綜合性工具用書。商務印書館出版的《做實：“專精特新”企業的成長之道》以管理學研究服務國家戰略需求，助力經濟高質量發展。



“熱點”不斷湧現



傳統文化熱潮高漲——