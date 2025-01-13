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我國成功發射微厘空間01組衛星
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2025-01-13 14:50:00
中評社北京1月13日電／據央廣網報導，北京時間2025年1月13日11時00分，我國太原衛星發射中心在山東海陽附近海域使用捷龍三號運載火箭，成功將微厘空間01組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
此次任務是捷龍三號運載火箭的第5次飛行。
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