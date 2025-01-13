財政風暴愈演愈烈　交易員押注英鎊將再跌8%

中評社香港1月13日電／期權市場交易員正在為英鎊再跌8%做準備，愈演愈烈的財政風暴導致英國市場上周普遭拋售，令英鎊承壓。



彭博報導，美國存管信託與清算公司（DTCC）的數據顯示，市場對執行價低於1.20——比上周五價位低近2%——的合約有相當大的需求。一些交易員甚至押注英鎊將跌破1.12這一逾兩年來的低位。



英鎊上周是表現最差的已開發國家貨幣，對特朗普政策、通膨頑固以及債務膨脹的擔憂引發全球市場回撤，而英國資產處於這場動盪的中心。投資者表示，市場低估了降息刺激經濟的必要性，這是英鎊另一個潛在的壓力來源。



“目前阻力最小的路徑就是走低，” Candriam的基金經理Jamie Niven說。“一方面，市場對英國央行降息的定價非常有限；另外，財政方面的擔憂也利空英鎊。”



上周，英鎊與其他英國資產一道下跌，10年期和30年期英國國債殖利率跳漲了25個基點，富時250股票指數則創下2023年年中以來最大跌幅。這不禁讓人想起2022年時任首相特拉斯災難性的“迷你預算”引發市場崩盤，儘管市場動盪的劇烈程度有所不同。



不過，上周英鎊期權的需求已經超過了那場危機，甚至超過了2016年英國脫歐公投前後的水平。



巴克萊全球貨幣分銷主管Mimi Rushton稱，隨著對沖基金湧入、押注英鎊進一步走軟，英鎊期權的交易詢盤量暴增300%。她說，異常高的成交使得一些交易條件“更具挑戰性”。

