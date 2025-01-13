國家外匯局：人民幣匯率有條件保持穩定

中評社北京1月13日電／據央廣網報導，近日，中國外匯市場指導委員會會議在北京召開，部署加強外匯自律管理有關工作。



2024年以來國際形勢複雜嚴峻，美元指數震蕩走強，非美元貨幣普遍走弱。人民銀行、外匯局綜合施策，強化預期引導，加強外匯市場管理，市場參與者理性交易，外匯市場平穩運行。人民幣在國際主要貨幣中表現總體強勢，衡量人民幣對多邊貨幣匯率的中國外匯交易中心人民幣匯率指數全年升值4.2%。



會議指出，近年來我國外匯市場取得長足發展，金融機構和企業等市場參與者應對外部衝擊的能力顯著提升。未來一段時期，我國經濟回穩向好的基本面不會改變，國際收支總體平衡的格局不會改變，外匯市場韌性增強的態勢不會改變，人民幣匯率完全有條件保持基本穩定。



會議強調，要堅定不移保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人民銀行、外匯局將繼續綜合施策，穩定預期，增強外匯市場韌性，加強外匯市場管理，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。外匯市場指導委員會將加強對外匯市場自律機制的指導，進一步強化行業自律管理，指導外匯市場成員嚴格落實自律規範，對擾亂市場秩序、惡意誤導公眾等違反自律規範的行為及時採取措施。外匯市場自律機制成員要堅持以服務實體經濟為首要任務，努力為企業和居民提供穩定的匯率環境。要堅持匯率風險中性，完善服務企業匯率風險管理的長效機制。要自覺遵守自律規範，不得擾亂市場秩序，不得推波助瀾加劇順周期行為，共同維護外匯市場有序規範運行。