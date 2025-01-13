富權：“釘孤枝”由“挺柯”演變為“反賴”

中評社香港1月13日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：“釘孤枝”由“挺柯”演變為“反賴”。以下為文章內容。



台灣民眾黨上週六在台北市自由廣場舉辦的“111司法節釘孤枝”活動，聲援涉貪被起訴的前民眾黨主席柯文哲。行動的總訴求是“綠色威權、司法不公、綠色恐怖、濫押濫訴、拒絕獨裁、人權還來”。在籌備時間不長，而且是在寒流凜冽及活動舉辦地點空曠的情況下，據主辦單位聲稱有十五萬人參與。這是賴清德上台之後最大規模的民眾抗議活動，也是柯文哲因被羈押無法履行職務而辭去民眾黨主席，黃國昌獲中央委員互選為代理黨主席後，民眾黨舉辦的大規模集會活動。無論是參與活動的人員具有各種不同政治光譜的特殊情況，還是參與活動人員在呼喊大會主訴求抗議司法不公之外，還衍生出其他各種不同訴求的現象看，這次活動的性質，已經從“挺柯”演變為“反賴”，而且還扭轉了街頭活動由“青鳥”主導的主流。



實際上，自賴清德上台後，可能是“非綠”民眾由失望轉為灰心，也可能是民進黨當局籍著當家掌握財源，讓其支持者側翼舉辦各種活動不會擔心“無米之炊”，因而一年來的大型街頭集會活動，如“青鳥”包圍“立法院”等，都幾乎是支持執政的民進黨當局。雖然偶然有“非綠”團體舉辦的街頭集會活動，但無論是規模還是“鬥志士氣”，都不如“青鳥”。



而“111司法節釘孤枝”活動，不但是參與人數眾多，其中不少還是從台灣中南部趕來參與。更重要的是各種政治光譜者都有，連民進黨的創黨元老，已經九十歲的許國泰，還有林正傑都站出來了。如果不是天寒地凍，加上正逢流行性感冒猖獗橫行，一些年齡較大者擔心會感染，可能將會有更多的長者出來參與。而且參與者都義憤填膺，鬥志昂揚，冒著嚴寒和凜冽北風，堅持到最後，甚至在大會活動結束後，有部分民眾仍然留下來並轉移到賴清德官邸附近的中山南路和愛國西路口，讓警方頗為緊張，動用原本待命的警力，保護賴清德官邸。黃國昌在宣傳車上高呼“不是衝不了賴清德官邸，而是選擇不衝”。可見這場活動對民進黨當局展現的張力及壓迫感。



有幾個情況值得人們注意。其一是參與者以年輕人居多，這證明“小草”們沒有因為柯文哲涉嫌貪賄而流失甚至重返支持民進黨。這就凸顯了賴清德抓捕柯文哲的戰略意圖：迫使部分年輕人回流民進黨，基本失敗，甚至可能正因為是台北地檢署的起訴書漏洞百出，而且檢方和法院多次抗訴，非要把柯文哲羈押禁見不可，而促使他們從原來雖然“挺柯”但並不反感民進黨，而轉為堅定的“反賴”戰士。



其二是在“藍白合”破局時，頗為憎恨柯文哲及其近身幕僚的國民黨人，也都積極參與這場機會活動。從輔助馬英九操辦“兩黨三方會議”進行“藍白合”協商的馬英九基金會執行長蕭旭岑，到在“藍白合”破局時痛哭流淚的國民黨中央高級黨工，還有積極推動“藍白合”，在“藍白合”破局時痛罵柯文哲及其身邊“戰犯”的國民黨“立委”，都有參與這場活動。這顯示，他們不但是將這場活動視為“反賴”的出氣口，而且對“二零二六”以至“二零二八”將會出現新形態的“藍白合”，寄予厚望。

