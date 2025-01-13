電動自行車強制性國家標準今天正式發布

中評社北京1月13日電／據央廣網報導，記者從工業和信息化部獲悉，今天（1月13日），電動自行車強制性國家標準修訂後正式對外發布，將為老百姓提供更安全、更實用的出行工具。



據瞭解，工業和信息化部會同公安部、應急管理部、市場監管總局、國家消防救援局組織修訂的強制性國家標準《電動自行車安全技術規範》（GB 17761—2024），將於2025年9月1日實施，舊版標準（GB 17761—2018）將被替代。



本次發布的新標準，強化了非金屬材料防火阻燃要求；明確了電動自行車使用塑料的總質量不應超過整車質量的5.5%；增加了電動機低速運行轉矩等要求；完善了電池組、控制器、限速器的防篡改要求；提升了制動性能要求；將使用鉛酸蓄電池的電動自行車整車質量上限由55kg提升到63kg；新增了企業質量保證能力和產品一致性要求；要求電動自行車具備北斗定位、通信與動態安全監測功能；不再強制要求所有車型均安裝腳踏騎行裝置；明確了電動自行車鼓勵安裝後視鏡；要求生產企業明確電動自行車的建議使用年限，並在銘牌、產品合格證上進行標注。



新標準實施後，將降低火災事故隱患和危害，減少交通事故風險，有效防範非法改裝，提升車輛整體安全性能，更好滿足消費者日常使用需求。



據瞭解，新標準設置了8個月的生產過渡期：在2025年8月31日及之前，企業既可以按照舊標準生產，也可以按照新標準生產；2025年9月1日以後，所有新生產的電動自行車都必須符合新標準要求。



消費者已經購買的不符合新標準的車輛不會被強制淘汰，可由各地政府根據當地實際情況，借助以舊換新等政策加速更新換代。