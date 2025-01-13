【文化中國行】年貨專線“門到門”

中評社北京1月13日電／據光明網報導，1月10日，隨著一聲汽笛長鳴，滿載1300噸哈薩克斯坦成品面粉的中歐班列通過西安國際港站專用線緩緩駛入西安愛菊糧油工業集團園區，標誌著首趟中歐班列“門到門”年貨專列順利抵達西安。



此次開行的中歐班列“門到門”年貨專列，通過鐵路專用線直接開進企業廠區內，實現了從國外倉庫發運到國內倉庫收貨的中歐班列“門到門”運輸，省去了汽車擺渡環節，有效提升貨物運輸效率，降低了企業運輸成本。



“‘門到門’運輸最大的特點是更加方便快捷，提高了進口商品的上架效率，也豐富了我們年貨的品類。”西安愛菊糧油工業集團黨委書記劉東萌說，中歐班列讓老百姓在家門口就能購買到進口年貨，讓春節的餐桌更有國際範兒。



依托中歐班列（西安）快速、便捷的通道體系，越來越多的陝西企業將商品出口到中亞地區。同時，中亞地區豐富的糧食、油脂等物資源源不斷地被引入國內。



近年來，隨著中歐班列（西安）開行力度的不斷擴大，越來越多的外國商品搭乘中歐班列來到國內，成為市民群眾日常消費的新選擇。2024年，中歐班列（西安）累計開行超4900列，開行量、貨運量、重箱率等核心指標保持全國領先。目前，西安國際港站已開通中歐班列國際運輸幹線18條，實現歐亞主要貨源地全覆蓋，構建起了成本低、效率高、服務優的國際貿易“黃金通道”。