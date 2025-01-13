【文化中國行】非遺列車“心連心”

中評社北京1月13日電／據光明網報導，一塊紅色面團，揉捏幾下，再用尺或切或劃，幾十秒後，一張栩栩如生的關公臉譜就呈現出來。1月11日，在從哈爾濱開往漠河的首趟民族非遺列車——K7041次列車上，省級非遺傳承人康健一手面塑絕活，引得遊客們拍手叫好。



黑龍江省有豐富的非物質文化遺產，為了更好傳承非物質文化遺產，中國鐵路哈爾濱局集團有限公司聯合大興安嶺地區文體廣電和旅遊局、共同打造了這趟民族非遺列車。



“即將迎來春節申遺成功後的首個春節。此次我們邀請了鄂倫春族非遺傳承人在車上展示樺樹皮畫、面塑、刺綉等非遺項目。讓來黑龍江旅遊的遊客在旅途中瞭解當地的非物質文化遺產。”列車長石磊對記者說。



車廂裡，鄂倫春民族掛飾、畫作琳琅滿目，來自大興安嶺的杜拉爾氏樺樹皮燙畫、康氏面塑、鄂倫春刺綉等傳承人在桌前操持著工具，在口弦琴和鄂倫春小調傳承人的歌聲中，一件件作品紛紛亮相。圍在四周的遊客驚嘆之餘忍不住上前學習，非遺列車也成了非遺課堂。



“我用的面是黑龍江省特產的黑小麥，屬低筋面，回彈性小，更有韌勁兒，也容易塑型。”康健手上不停，邊做邊說。來自山東菏澤的遊客劉瑩成了他的“徒弟”，拿起面團學起了面塑。



“開臉有幾種方式，壓緊突出顴骨更顯威嚴，側劃臉頰顯得凌厲。”康健耐心地教。不一會兒，劉瑩手中的面塑也有了雛形。



“我是第一次在火車上近距離與非遺傳承人交流、學習，這種形式太有意思了。”劉瑩拿著“現學現做”的作品，愛不釋手。



另一邊的桌上，省級非遺“杜拉爾氏樺樹皮燙畫”傳承人杜輝舉著熱氣騰騰的燙畫筆，不過寥寥幾筆，一張樺樹皮上便呈現出連綿大山。“樺樹皮首先要用木板擠壓一年以上，再結合樺樹皮自然紋理燙烙制成。樹皮上的斑點、疤結也順其自然畫成石頭。”杜輝在自己的作品中融合了很多現代元素，除了燙畫，他還製作筆筒、冰箱貼、樺樹皮包、茶桶等。