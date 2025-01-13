京津冀春節戲曲晚會展現戲韵華章

中評社北京1月13日電／據光明網報導，2025年京津冀春節戲曲晚會9日晚在河北石家莊錄制完成。本場晚會用別開生面的“戲曲印象”，譜寫一曲山水相連、文化一脈的戲韵華章。



京津冀自古一體，京劇、天津評書、河北梆子同出一源。本場晚會由京津冀三地共創，用“百花迎春”“薪火相傳”“歲月鎏金”三個篇章，讓觀眾在經典戲曲故事裡感受優秀傳統文化的底蘊魅力。



晚會陣容強大，匯集了京津冀具有代表性的21位梅花獎得主登台獻藝，14個節目中有8個節目由來自北京、天津、河北的藝術家共同演繹：河北梆子《大登殿》讓觀眾現場感受不同的唱腔藝術；《好戲連台》選擇了《金沙江畔》《謝瑤環》《花為媒》三個評劇代表曲目，讓觀眾能同時欣賞到白派、花派、新派三個流派的藝術魅力。



晚會還嘗試融入了年輕人喜愛的流行元素。戲腔新唱《壯山河》以熟悉的河北梆子聲腔作為主旋律，以梆子和板胡等樂器進行“調色”，用獨特的藝術形式展現了燕趙文化的慷慨豪邁。阿卡貝拉《智取威虎山》由來自京津冀三地大學生組成的合唱團用人聲代替樂隊伴奏，將現代藝術和經典戲曲結合，共同演出京劇名段。此外，戲曲和街舞的混搭作品《朝陽溝》，梅派男旦和河北梆子演員聯袂演唱的《國風超有戲》等原創節目，都將給觀眾帶來別樣的視聽體驗。



據悉，2025年京津冀春節戲曲晚會將於1月31日（正月初三）晚間在北京衛視、天津衛視、河北衛視播出。