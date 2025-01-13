突破43萬億元！去年我國外貿規模再創新高

中評社北京1月13日電／據新華社報導，海關總署13日發布數據顯示，2024年，我國貨物貿易進出口總值43.85萬億元，同比增長5%。中國外貿經受住多重挑戰，規模再創歷史新高。



海關總署副署長王令浚在國新辦當日舉行的“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會上表示，2024年9月底以來，新一輪促進外貿穩定增長的若幹舉措相繼出台，有力推動四季度外貿實現11.51萬億元的季度歷史新高。尤其是12月份，當月進出口規模首次突破4萬億元，增速提升至6.8%，全年外貿圓滿收官。



進出口分開看，2024年，我國出口規模達到25.45萬億元，同比增長7.1%。出口產品結構不斷優化升級，機電產品出口增長8.7%，占出口總值的比重提升至59.4%。同期，我國進口18.39萬億元，同比增長2.3%。服裝、水果、葡萄酒等民生消費品進口需求較為旺盛，進口值分別增長5.6%、8.6%、38.8%。其中，由於元旦、春節臨近，12月份我國消費品進口額創近21個月新高。



貿易夥伴方面，2024年，我國對共建“一帶一路”國家合計進出口22.07萬億元，同比增長6.4%，占我國進出口總值的比重首次超過50%。其中，對東盟進出口增長9%，我國與東盟連續5年互為第一大貿易夥伴。



貿易主體方面，2024年，我國有進出口實績的外貿企業近70萬家，數量再創新高。外貿“主力軍”民營企業進出口24.33萬億元，同比增長8.8%，占我國外貿總值的比重繼續提升至55.5%。