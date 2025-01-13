西藏定地震之後，孩子們臉上又有了笑容

中評社北京1月13日電／據光明網報導，1月12日，晴，陽光朗照著雪山大地。西藏日喀則市定日縣曲洛鄉措昂村，帳篷之間的空地上，傳來陣陣歌聲和歡笑聲。循聲望去，原來是中國科學院心理研究所應急心理救援隊的譚惜仁老師正帶著孩子們手拉手圍成圈，一起邊唱歌邊跳舞，孩子們的臉上洋溢著輕鬆的笑容。



西藏定日6.8級地震發生後，中科院心理研究所應急心理救援隊在措昂村等數個村莊建立了服務點，通過足球、繪畫、舞蹈等形式為震區孩子們帶來快樂的同時，也為他們提供包括心理疏導在內的多項服務，尤其是針對地震遇難者家庭的孩子，精心開展應激心理創傷幹預。



這兩天，孩子們的心理狀態，肉眼看得見在變化。在地震災區，心理救援者的救治與陪伴充滿了愛意。“看到孩子們臉上又有了笑容，我這心里反倒是一酸，這麼快走出恐懼，孩子們不容易啊！”譚惜仁說。



剛到措昂村時，譚惜仁發現這里的孩子們面臨著不小的心理壓力，凝重、悲傷、焦慮的神情掛在他們的臉上。“不少孩子整晚失眠，擔心餘震，聽到異響就害怕，有的學生擔心學業。”譚惜仁與同事們除了進行個體咨詢，還以家庭和班級為單位做心理團體輔導，及時紓解孩子們的心理壓力和負面情緒。



在另外一處集中安置點，記者遇到了西藏軍區青藏兵站部第九五二醫院派出的心理服務小隊。他們結合當地實際，通過組織“老鷹捉小雞”“抱一抱”“貼年糕”等小遊戲，拉近與孩子們的心理距離，讓他們在遊戲中釋放恐懼和焦慮。此外，心理服務小隊還通過普及心理知識、一對一談心交流等方法，為受災群眾提供有效的心理疏導，幫助他們逐步走出陰影。“‘震後心理疏導’是災後重建中不可或缺的，能夠幫助受災群眾，尤其是小朋友們緩解焦慮、抑鬱等心理問題，減輕心理創傷，幫助他們增強信心和韌性，更快回歸正常生活。”小隊負責人高棟介紹。



在受災較重的措果鄉塘仁村，臨時課堂內十幾名兒童在西藏星光社會工作服務中心工作人員久米旦增和次旦拉姆的教授下，認真地學習繪畫、寫字。“叔叔，看我畫得好不好？”見到記者，孩子們爭相把自己的畫拿給記者看，有的是升國旗儀式，有的是五顔六色的花朵，還有的是雪山紅日等。“孩子們似乎忘記了不久前發生的地震，重新回到了熟悉的課堂，臉上又有了往常的笑容！”次旦拉姆說。