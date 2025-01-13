上海：春風送崗就業穩

中評社北京1月13日電／據光明日報報導，“春風送崗促就業、精準服務助發展”，近日，上海市人力資源和社會保障局、市民政局、市合作交流辦、市總工會、團市委、市婦聯、市殘聯正式啟動2025年上海市穩崗留工送溫暖活動暨春季促進就業專項行動。



專項行動聚焦“穩就業增民生福祉、保用工促企業發展、提熱度強市場信心”三大目標，綜合施策、全力以赴做好歲末年初勞動者穩崗留工、返崗復工以及企業用工保障等重點工作。



針對春節前來滬務工人員集中返鄉、部分用人單位臨時性缺工等情況，上海全市各級人社部門充分依托東西部勞務協作、對口支援、對口合作、區域勞務協作聯盟等機制，集中開展勞務協作對接和“點對點”返崗服務。春節前後，赴雲南、河南、安徽、湖南、甘肅、寧夏等勞務輸出省市進行專門對接，在當地舉辦招聘活動110餘場，並為來滬務工人員提供“點對點”“一站式”返崗服務。



近年來，上海市一些新興產業以及與城市運行保障密切相關的行業創造了大量就業崗位。據悉，2024年上海市新增就業有62萬多人，這些行業企業在歲末年初用工需求較大。為此，人社部門主動對接國資、經信、住建等部門，結合重點企業“服務包”制度，對重點產業鏈企業、重大工程建設單位、重要城市運行保障企業加強排摸，依托“上海市企業用工保障平台”，建立“重點企業用工服務檔案”。實行“一企一策”定制化服務，確保人社領域各項援企穩崗政策舉措精準直達、快速落地，力爭通過一系列有針對性的用工保障舉措，著力解決用人單位在崗位招聘、技能培訓等方面的實際難題。



面向春節期間堅守崗位、留滬過年的務工人員，人社部門將與相關部門一道，會同各區推出一系列暖心舉措，開展形式多樣的送溫暖活動，落實落細“送一批招聘崗位、做一些用工調劑、學一項技能培訓、保一年勞動權益、發一聲新年問候、看一場賀歲電影、寄一副春聯回家、吃一頓團圓年飯、享一份醫療補貼、辦一次迎春聯歡”等“十個一”服務清單，組織關心關愛留守兒童的來滬團聚活動，讓廣大務工人員在上海安心留崗、開心過節。此外，針對本市大齡失業、低保、殘疾家庭、困難家庭高校畢業生等，人社部門將全力落實各項就業援助政策，精準實施就業服務，幫助就業困難群體增強信心、盡快就業。



記者瞭解到，根據安排，上海市各級人社部門將在春節前後密集舉辦“大而全”“專而精”“小而美”的各類招聘活動300餘場，提供崗位10萬餘個，確保“天天有崗位、周周有招聘”。同時，人社部門將進一步提升“上海公共就業招聘新平台”功能，確保崗位量質齊升；充分發揮“15分鐘就業服務圈”社區就業服務站點作用，為市民群眾提供“就在身邊”的招聘服務；挖掘更多非全日制、臨時性、階段性、新業態等靈活就業崗位，在零工市場進行發布。