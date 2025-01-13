河南輝縣：多管齊下壯大農村集體經濟

中評社北京1月13日電／據光明日報報導， 春節的腳步越來越近，河南省輝縣市北雲門鎮前卓水村一片喜氣洋洋，村黨支部書記王培山很興奮，他掰著手指算了算：過去的一年，村集體經濟收入達到45萬元；村子被評為輝縣市鄉村振興示範村，還入選了輝縣市“五星支部”創建候選村。



前卓水村的變化得益於輝縣市大力實施的村集體經濟“三年倍增計劃”。



過去，當地不少農村的集體資產，要麼被閑置，要麼被不合理占用。針對這一情況，輝縣市在全市範圍內開展了專項行動，依法依規清理資產。縣、鄉、村三級一盤棋，組織專人專班，調查摸排村集體資源資產，理順村集體資產的所有權、經營權、收益權，做到權屬一致、賬實相符。



在輝縣市占城鎮，2個壓煤搬遷村的門面房因產權不清晰、缺少監管，長期被個人侵占或閑置，導致基礎設施無法修繕，群眾意見不小。經過集中清理，門面房被收歸村集體。



去年，輝縣市紀委監委深入開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，助力清資產行動。該市共排查整治“清資產”問題1214個，規範清理問題合同1173個，增加集體收入3994.9萬元。



資產理清了，如何管得好？輝縣市借助“電腦端＋手機App”，搭建農村集體財產監督管理平台，各行政村將村集體“三資”移交村集體經濟組織，並納入農村“三資”管理平台，實現一網統管、一屏統攬。



目前，當地各鄉鎮（街道）均成立了農村集體財產監管中心，已有431個村實現資金、資產、資源全過程閉環管理。“一部手機在手，輸入個人身份信息，村集體的家底一目了然，再也不是一筆糊塗賬。”孟莊鎮南陳馬村村民郭立霞打開手機向記者展示，“你看，這賬以前是人管，現在是‘雲’管，方便得很！”



盤活資產、用好資產，才能把資產變資源、變資金。輝縣市根據各鄉鎮不同資源禀賦，實施差異化策略，山區鄉鎮圍繞文旅康養產業做文章，平原鄉鎮圍繞土地適度規模經營求突破，城郊鄉鎮圍繞產業服務下功夫。